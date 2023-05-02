Вайщак Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вайщак
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45613. ВАЙЩАКЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Гостынинск. у., гм. и д. Щавинъ, 18 л.; — Петроков. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 140, 149 и 1642 У., тюр. 1½ г. Исп. 13 Мая 905. | 904 1478 169 М.
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