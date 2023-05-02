Четвериков Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Четвериков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 514
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155809. ЧЕТВЕРИКОВЪ, ИВАНЪ ГРИгорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Москов. г., Дмитров. у., Озерецк. в., с. Захарьина, 40 л.; — Ярослав. О. С. 8 Окт. 90 9, 4 п. 134 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 11 Нояб. 909. | 903 9023 2 ч. 1655 У. | 99 78371 170¹ М. | 903 103389 232 У. | 99 24033 169 М. | 900 113324 1659¹ У.
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