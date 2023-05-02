Плотинин Игнатий Димитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плотинин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Димитриевич
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7768. ПЛОТИНИН ИГНАТИЙ ДИМИТРИЕВИЧ, 26 л., Сенгилейск. у . Поповск. в , с Игнатьевки. Бывш. Симбирск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. 11 м. 21 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 окт. 923
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