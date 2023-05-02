Петров Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7620. ПЕТРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., б Екатеринбургск. у., Н.-Уфальск. в и завода. Н. С. 8 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 3 г 1 м. Исн. 5 дек 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.