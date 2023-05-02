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Нечаева Агрипина Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нечаева
Имя
Агрипина
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
21 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9526. Нечаева Агрипина Степановна, 37 л., Пермск. окр., Ленинск. р., д. Мишкино. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 140 6, 171, 180 п. "а", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 21 мая 926.

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