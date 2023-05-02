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Покровский Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Покровский
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10415. Покровский Иван Иванович, 33 л., Ковровск. у., Эдемск. в., с. Усолья. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 113, 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 17 мая 926.

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