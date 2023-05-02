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Дмитриева Александра Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриева
Имя
Александра
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
27 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
2697. ДМИТРИЕВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА, 33 л., Холмск. у., Княжеск. в., д. Носково. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ІІ - 24.

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