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Башкурин Александр Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башкурин
Имя
Александр
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129945. башкуринъ, Александръ Антоновъ. К. Клинск. у., Петровск. в., д. Фенькина, 17 л., рд. въ г. Москвѣ; — Асхабад. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 140, 148 и 1692 У., тюр. 2 м. Исп. въ Сент. 909.

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