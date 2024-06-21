Башкурин Александр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башкурин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129945. башкуринъ, Александръ Антоновъ. К. Клинск. у., Петровск. в., д. Фенькина, 17 л., рд. въ г. Москвѣ; — Асхабад. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 140, 148 и 1692 У., тюр. 2 м. Исп. въ Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.