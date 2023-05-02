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Ершов Александр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Александр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4491. ЕРШОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 35 л., Велико-Устюгск. у., Удимск. в. с. Вандокурское. Н. С. 6 уч. Велико-Устюгск. у. Ст. 180 п. «д», пор. пр. 1 г. Исп. 1 апр. 923.

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