Коновалова Марфа Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6403. КОНОВАЛОВА МАРФА ДМИТРИЕВНА, 2'3 л., Елабужск. к., Курановск. в., с. Ленина, В. С. 5 уч. Елабужск. к., Ст. 142, лиш. св. 5 л., Исп. 23 февр. 923.
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