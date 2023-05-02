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Фокина Ирина Георгиевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокина
Имя
Ирина
Отчество
Георгиевна
Дата исполнения приговора
13 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 307
Источник
Скан
Оригинальная запись
10622. ФОКИНА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА, 28 л., Вятск. г., Халтуринск. у., Кожинск. в., с. Суводей. Н. С. 10 уч. Халтуринск. у. Ст. ст. 1 ч. 146, 187, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ІѴ—26.

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