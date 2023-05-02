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Паршаков Архип Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паршаков
Имя
Архип
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7482. ПАРШАКОВ АРХИП ИВАНОВИЧ, 38 л., Котельническ у., Ключевск. в., д. Запивалово. Н. С. 7 уч Котельническ. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 авг. 923.

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