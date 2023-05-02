Мережков Федор Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мережков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84905. МЕРЕжКОВЪ, ФЕДОРЪ ЗАХАровъ, 49 л. Сс.-пос. Енисейск. у., Анцыферовск. в., с. Усть-Кемскаго, рд. Бузулукск. у., въ в. и с. Богдановскомъ; — М. С. 1 уч. Краснояр. у., 31 Марта 911, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Апр. 911. | 909 67965 2 ч. 1655 У. | 91141879 1643 У. | 906 4927 1655 У. | 86 41754 169 М. | 902 61358 1655 У. и У. о сс.
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