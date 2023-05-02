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Рымбалович Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рымбалович
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8501. РЫМБАЛОВИЧ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 20 л., Черниговск. г., г. Городня. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 85 ч. 1, лиш. св 9 л. 5 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июня 923.

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