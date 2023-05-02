Усайтис Антон Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усайтис
- Имя
- Антон
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 478
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154865. УСАЙТИСЪ, АНТОНЪ ОСИПОВЪ. К. Владиславов. у., гм. Зыпле, д. Леполаты, 36 л.; — Сувалкск. О. С. 6 Окт. 909, 134, 135, 1647, 1 ч. 1655 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Нояб. 909.| 906 32156 170¹ М. | 97 53892 169 М.| 901 70371 170¹ М. | 97 39126 172 М.| 900 49430 172 М.
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