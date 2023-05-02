Юдин Никита Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 541
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34563. Юдинъ, Никита Яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Бирючен. у., м. и сл. Успенской, 40 л.; — Острогож. О. С., 4 п. 134, 135, 152, 2 ч. 1459, 1629, 1630, 1632, 1634, 1641, 2 п. 1 ч. 1647 и 1654 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 12 Дек. 908. | 905 29355 170¹ М. | 97 33520 169 М. | 98 102527 1647 У. | 91 12090 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.