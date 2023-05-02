Санкин Поликарп Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Санкин
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8727. САНКИН ПОЛИКАРП ДМИТРИЕВИЧ, 33 л., Барнаульск. у., Мариинск. в., д. Жуланити. Алтайск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 окт. 923.
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