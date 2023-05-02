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Хельке Амелия Генрихова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хельке
Имя
Амелия
Отчество
Генрихова
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140785. ХЕЛЬКЕ, АМЕЛІЯ ГЕНРИХОВА. Мщ. г. Варшавы, 64 л.; — Варшав. С. П. 8 Нояб. 909, 134, 135, 152, 13, 1666, 3 и 7 п. 1671 и 1692 У. и 173 М., съ лиш. ос. пр. тюр. 3 м. и 10 дн., а по Выс. повел., тюр. 1 м. безъ лиш. пр. Исп. 3 Окт. 909.

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