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— Сергей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Сергей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
Источник
Скан
Оригинальная запись
140462. ФЕДОРОВЪ, СЕРГѢЙ (безъ фам.). К. Бѣжецк. у., Бѣляницк. в., д. Чудинкова, 36 л.; — Кашин. О. С. 27 Мая 909, 149 и 271 У., тюр. 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.

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