Шашкин Илья Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шашкин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8170. ШАШКИН, ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ, Гр. Перемышльск. у., Рыченск. в., с. Силькова; - Н. С. 2 уч. Перемышльск. у. Присвоен.. лиш. св. 6 м., по амнист. от 9 нояб. 918 г. освоб.
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