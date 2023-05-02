Утов Даниил Заракушевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Утов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Заракушевич
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12399. УТОВ ДАНИИЛ ЗАРАКУШЕВИЧ, 25 л., Баксанск. окр., с. Алтуд. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 Г. П. В. 3. С. 22/ІІІ—24.
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