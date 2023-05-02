Турабенидзе Георгий Серапионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турабенидзе
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Серапионович
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12181. ТУРАБЕНИДЗЕ ГЕОРГИЙ СЕРАПИОНОВИЧ, 20 л., г. Кутаиса. Московск. Губсуд. Ст. ст. 16, 1 Ч. 183, лиш. св. 3 Г П. в. з. С. 21/ѴІІІ—24. Настоящ, приг. поглощен приговором Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы от 21/ІѴ—22.
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