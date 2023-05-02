Апанасов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпанасов Иван Гаврилович

Апанасов Иван Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апанасов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
31 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
192. Апанасов Иван Гаврилович, 22 л., Донск. окр., Батайск. р., ст-цы Кагальницкой. В. Т. Сев.-Кавказск. окр. Ст. 2 ч. 3 П. В. П., лиш. св. 1г. П. в. з. с. 31/І—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.