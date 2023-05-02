Егоров Михаил Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46665. ЕГОРОВЪ, МИХАИЛЪ ЕГОРОВЪ. К. Осташков. у., Залѣсск. в., д. Бѣлокъ, 30 л.; — СПБ. Ст. М. С. 24 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 20 Іюня 905.
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