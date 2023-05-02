Поливанов Илья Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поливанов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91563. ПОЛИВАНОВЪ, ИЛЬЯ НИКИтинъ. К. Бузулукск. у, Протасовск. в., с. Дубновъ, 29 л., рд. т. же у., Михайловск. в., въ д. Тульской; — Самар. О. С., 152 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 84511, арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 8 Марта 908. | 906 22561 169 М.
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