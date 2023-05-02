Шестаков Василий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12025. ШЕСТАКОВ, ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 18 л. Гр. В.-Устюжск. у., Забелинск. в., д. Ктащины-Еловецкой; — Н. С. 6 уч. В.-Устюжск. у, Побои, лиш. св. 10 л., по амн. нак. зам. лиш. пр. 3 г. Исп. 9 нояб. 920.
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