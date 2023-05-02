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Колотушкин Дмитрий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колотушкин
Имя
Дмитрий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6279. КОЛОТУШКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Ярославск. у., Петропавловск. в., д. Баольшое-Михалево, Н. С. 1 г. Ярославск. у., Ст. 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 16 июля 923.

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