Языков Федот Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Языков
- Имя
- Федот
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12442. ЯЗЫКОВ, ФЕДОТ МАКСИМОВИЧ, 63 л. Гр. Новохоперск. у., В.-Карачанск. в., д. Среднего Карачана; — Н. С. 11 р. Новохоперск. у. Выгонка самог., пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 28 дек. 920.
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