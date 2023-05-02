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Языков Федот Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Языков
Имя
Федот
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
12442. ЯЗЫКОВ, ФЕДОТ МАКСИМОВИЧ, 63 л. Гр. Новохоперск. у., В.-Карачанск. в., д. Среднего Карачана; — Н. С. 11 р. Новохоперск. у. Выгонка самог., пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 28 дек. 920.

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