Шевалин Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевалин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30426. ШЕВАЛИН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Богородск. у., Игнатьевск. в. и д.; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 5 л., по амн. нак. зач. отпр. на фр. Исп. 25 нояб. 920.
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