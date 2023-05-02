Пальшина Аполлинария Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пальшина
- Имя
- Аполлинария
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7400. ПАЛЬШИНА АПОЛЛИНАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 38 л., Усть-Сысольск. у., Пыелдинск. в. и с. Облсуд. Коми. Ст. ст. 77 ч. 1, 180 п. «г», лиш. св. ½ г. и пор. пр. 1 ½ г. Исп. 14 сент. 923.
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