Метелкин Стефан Борисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Метелкин
- Имя
- Стефан
- Отчество
- Борисович
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7331. МЕТЕЛКИН СТЕФАН БОРИСОВИЧ, 55 л., Смоленск. г., б. Мстиславльск. у., Любовическ. в., д. Гумтаевки. Н. С. 3 уч. б. Мстиславльск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. 1 м. Приг. вступил в закон. силу 3 апр. 924.
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