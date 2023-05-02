Ковалевский Станислав Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалевский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 112047. КОВАЛЕВСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Андреевъ, 68 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кольнен. у., гм. Едвабно, д. Стріяки; — Ломжинск. О. С., 4 Авг. 911, 152, 294, 931¹, 13 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Іюня 911 г. (152, 294 и 931¹ У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 20 Авг. 911. | 90 34103 1654¹ У.
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