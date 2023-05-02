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Менячихин Никита Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Менячихин
Имя
Никита
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
23 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
7748. Менячихин Никита Матвеев., 25 л., Брянск. г., Бежицк. у., Дубровск. в., д. Мареевки. Брянск. Г. С. Ст. 136, л. с. 10 л. 23 мая 927.

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