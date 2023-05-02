Лаптев Тимофей Никонорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаптев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Никонорович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16571. ЛАПТЕВ, ТИМОФЕЙ НИКОНОРОВИЧ, 64 л. Гр. Яранск. у., Пижанск. в., с. Лаптева; — Н. С. 4 уч. Яранск. у. Укрыв. крад., лиш. св. 6 м. Исп. 1 нояб. 920.
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