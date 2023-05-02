Пинк Иосиф Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пинк
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6521. ПИНК, ИОСИФ АНДРЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Марксштадск. у.;—Р. В. Т. обл. Немц. Повол. Долж. прест., лиш. св. 5 л. Исп. 17 февр. 921.
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