Пиманенок Иван Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пиманенок
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9550. Пиманенок Иван Александрович, 21 г., Себежск. у., Володарск. в., с. Князева. Н. С. 4 уч. Себежск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26/ІІІ—26.
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