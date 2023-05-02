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Яковлев Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
31 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
12466. ЯКОВЛЕВ, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 42 л. Гр. Московск. у., д. Виткарево; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 31 июля 920. | 913 176191 1663 У. | 911 45871 172 М. | 909 129143 1655 У. | 908 43903 170 М. | 906 0112 169 М.

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