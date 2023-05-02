Десницкий Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Десницкий
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14617. ДЕСНИЦКИЙ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 18 л. Гр. Мещовск. у., Гостьинск. в., с. Горохова; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Подлог, пр. р. 1 г. Исп. 19 июля 920.
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