Малеев Федорь Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малеев
- Имя
- Федорь
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135755. МАЛѢЕВЪ, ФЕДОРЬ ПАВЛОВЪ. К. Старорусск. у., Черелчицк. в., л. Шелунова, 29 л; — СПБ. У. М. С. 6 уч. 15 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909.
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