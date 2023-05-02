Пейзулла Гадзин Юсуп
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пейзулла
- Имя
- Гадзин Юсуп
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9318. Тейзулла Гадзин Юсуп, 22 л., Дагестанск. АССР, Буйнакск. окр., Дженгутаевск. уч., с. Дергели. Н. С. 2 уч. Буйнакск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/ІѴ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда от 22/ѴІ—26.
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