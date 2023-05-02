Мадейский Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМадейский Мартын

Мадейский Мартын

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мадейский
Имя
Мартын
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
48460. МАДЕЙСКІЙ, МАРТЫНЪ (внѣбр.). К. Конск. у., гм. Шидловецъ, д. Стара-Весь, 18 л., рд. ч. же у. и гм., въ д. Садекъ; — Гм. С. 2 окр. Конск. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close