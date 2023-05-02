Мадейский Мартын
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мадейский
- Имя
- Мартын
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48460. МАДЕЙСКІЙ, МАРТЫНЪ (внѣбр.). К. Конск. у., гм. Шидловецъ, д. Стара-Весь, 18 л., рд. ч. же у. и гм., въ д. Садекъ; — Гм. С. 2 окр. Конск. у., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.