Воврученко Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воврученко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18605. ВОВРУЧЕНКО, Василій Ивановъ. Мѣщ. г. Одессы (чернораб.), 24 л.; род. въ с. Александровкѣ (оно же Григорьево), Одесск. у.; приг. М. С. 6 уч. Одесск. у. (во 2 р., см. 1883 г. № 72703), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 22 Янв. 1887 г.
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