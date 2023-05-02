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Авдеев Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеев
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
143. Авдеев Павел Иванович, 30 л., Канск. окр., Рыбинск. р., д. Высотиной. Сиб. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 30 декабря 926.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1896 ст.
Неизвестно
Высотино, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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