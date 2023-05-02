Иванов Егор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5130. ИВАНОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 22 л., Псковск. у., Палкинск. в, д. Лопатино. Н. С. 1 уч. Торопецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 дек. 923.
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