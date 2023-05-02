Коваленко Федосей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваленко
- Имя
- Федосей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4561. КОВАЛЕНКО ФЕДОСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Стародубск. у., Воронковск. в., д. Буда-Пануровской. В. Т. 5 стр. корп. Ст. 205а, лиш. св. г. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 дек. 923.
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