Препелица Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Препелица
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68042. Препелица, Николай Ивановъ. Поч. гр., нынѣ унт.-оф., 31 Г., рд. Бѣлецк. у., БѢлецко-Слободвейск. в., въ с. Биличенахъ; — Кишинев. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 9 Іюня 907.
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