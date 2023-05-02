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Жук Каленник Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жук
Имя
Каленник
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
10 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
64836. жукъ, каленникъ Осиповъ. Н. Пинск. у., Порѣчск. в., д. Табулокъ, 26 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 10 Іюля 907.

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