Жук Каленник Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жук
- Имя
- Каленник
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64836. жукъ, каленникъ Осиповъ. Н. Пинск. у., Порѣчск. в., д. Табулокъ, 26 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 10 Іюля 907.
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