Кузьмин Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5712. КУЗЬМИН, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Кадниковск. у., Ротковецк. в., д. Нор; — Н. С. 1 уч. Петроградск. у. Незак. проезд но ж. д., лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. и 16 д. пр. з. Исп. 23 июля 920.
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