Бородай Митрофан Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородай
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16186. БОРОДАЙ, МИТРОФАНЪ ЕФРЕМОВЪ, 45 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и общ. Байракскаго, Полтав. у.; — Полтав. О. С., 25 Нояб. 910, 152¹ м 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 29 Окт. 910 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2½ г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 12 Янв. 911. | 902 20289 1647 У. | 95 68743 170 М. | 97 82121 1647 У. | 13 Авг. 88 г. Одесск. Воен. О. С., за покуш. на убійство, арест. отд. 3 г.
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