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Дудов Николай Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудов
Имя
Николай
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4177. ДУДОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 20 л., Задонск. у., с. Крутец. Н. С. 1 уч. Пятигорск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июня 923.

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